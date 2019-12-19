В Таджикистане собрано свыше 415,3 тыс. тонн хлопка

CA-NEWS (TJ) - Более 415,3 тыс. тонн хлопка собрано в Таджикистане к началу второй декады декабря текущего года, сообщает управление растениеводства министерства сельского хозяйства страны.

По данным Минсельхоза, этот показатель составляет 98,6% от прогнозного плана.

В текущем году хлопок был посеян на площади 185 тыс. 670 га, и, по состоянию на 10 декабря в стране было собрано 415 тыс. 387 тонн хлопка.

Ведомство сообщает, что нынешний показатель сбора хлопка-сырца превышает объем собранного хлопка в 2018 году за этот период на 100,9 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в 2018 году было собрано порядка 323 тыс. тонн хлопка, или 90,2% от прогнозного плана. Хлопок в прошлом году был посеян на площади 185,8 тыс. га.