Президент Туркменистана осмотрел компьютеры отечественного производства

CA-NEWS (TM) - 18 декабря вице-премьер по вопросам торговли Чары Гылыджов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о производстве туркменских компьютеров отечественным предприятием «Agzybirlik tilsimaty».

Как сообщает госинформагентство ТДХ, к выпуску готовится новая партия компьютеров – ноутбуков и нетбуков усовершенствованных моделей, образцы которых были представлены главе государства.

Бердымухамедов поручил вице-премьеру еще раз проанализировать все параметры новых компьютеров, «уделив внимание таким важным для здоровья детей факторам как характеристики монитора и излучения».

Напомним, что 8 сентября ТДХ сообщило, что к концу этого года Туркменистан выпустит партию компьютеров под собственным брендом, а в планах – обеспечить ими все страны Центральной Азии.

Что касается детских компьютеров, то в 2018 году ТДХ описывало их терминами «нетбук» и «персональный компьютер», однако речь шла не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма). По данным издания, в 2019 году в них были улучшены технические показатели и программное обеспечение, а также увеличены экраны.

Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставлялась из Китая.