РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана осмотрел компьютеры отечественного производства

CA-NEWS (TM) -  18 декабря вице-премьер по вопросам торговли Чары Гылыджов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о производстве туркменских компьютеров отечественным предприятием «Agzybirlik tilsimaty».

Как сообщает госинформагентство ТДХ, к выпуску готовится новая партия компьютеров – ноутбуков и нетбуков усовершенствованных моделей, образцы которых были представлены главе государства.

Бердымухамедов поручил вице-премьеру еще раз проанализировать все параметры новых компьютеров, «уделив внимание таким важным для здоровья детей факторам как характеристики монитора и излучения».

Напомним, что 8 сентября ТДХ сообщило, что к концу этого года Туркменистан выпустит партию компьютеров под собственным брендом, а в планах – обеспечить ими все страны Центральной Азии.

Что касается детских компьютеров, то в 2018 году ТДХ описывало их терминами «нетбук» и «персональный компьютер», однако речь шла не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма). По данным издания, в 2019 году в них были улучшены технические показатели и программное обеспечение, а также увеличены экраны.

Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставлялась из Китая.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение
  • Главную ёлку Казахстана зажгут 20 декабря
  • Папа римский снял режим секретности с дел о педофилии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×