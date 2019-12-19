Путин предложил отменить в Конституции оговорку «подряд» о сроках президентства

Президент России Владимир Путин

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды, сообщает РБК.

В июле Путин дал интервью газете Corriere della Sera, в котором не стал говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда закончится его президентский срок. «Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал он.

Спустя неделю Bloomberg написал, что помощники и советники российского президента работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти. По данным источников агентства, участвующих в этом процессе, Путин после выборов 2024 года может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России».