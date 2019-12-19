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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура изучает аудиозапись с участием хокима Ферганской области
Продолжение: На востоке Узбекистана люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)Предыстория: Глава Ферганы Шухрат Ганиев предложил прочитать поминальную молитву живому блогеру, написавшему о протестах

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана начала проводить расследование касательно распространившейся 14 декабря 2019 года в социальных сетях аудиозаписи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Га аудио предположительно участвует хоким Ферганской области Шухрат Ганиев, где говорит о “похоронной молитве” для человека, который сообщил в интернете об акции жителей протеста в Кувинском районе.

В частности будут изучать подлинность, место, время и другие детали записи. Результаты исследования будут всесторонне рассмотрены, после чего будет опубликовано дополнительное сообщение, отметили в ведомстве.

Напомним, ране в сосцсетях распространилась аудиозапись, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев критикует положение дел в регионе. На аудио можно услышать, как хоким области говорит о проблемах света и газа, а также о протестах в Кувинском районе.

В начале декабря в Кувинском районе люди вышли с протестом на улицу и перекрыли дорогу, требуя газа и света. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате на дороге образовалась пробка. Тогда местные жители требовали встречу с хокимом области.

Глава Ферганы спросил у хокима района Равшана Курбанова, когда «чиновники прочитают поминальную молитву тому блогеру, который написал о протестах».

Равшан Курбанов отметил, что в отношении блогера были приняты соответствующие меры, но Шухрат Ганиев раскритиковал его и попросил «довести дело до поминальной молитвы».

В пресс-службе Ферганского областного хокимията заявили, что это фейковое аудио.

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