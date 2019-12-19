Завершены поисково-спасательные работы, - МЧС Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте обвала грунта на строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте, произошедшего 18 декабря.

Ранее МЧС сообщило, что под обвалом были обнаружены тела шестерых строителей.

Правительственная комиссия, созданная по поручению президента Шавката Мирзиёева, «выясняет причины, которые привели к [аварийной] ситуации, а также ответственных организаций и лиц, допустивших ее», говорится в сообщении.

«Разрабатываются необходимые меры по предотвращению повторения подобных и других несчастных случаев в ходе реализации проекта», — отметили в МЧС.

Тела погибших доставлены в места, где они проживали. Строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов (10,5 тысяч долларов США).