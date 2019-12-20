В Таджикистане осужденный за пытки милиционер объявлен в розыск после

CA-NEWS (TJ) - Ирониддин Ахлиддин, один из осужденных за пытки и превышение служебных полномочий сотрудников УМВД по городу Душанбе, объявлен в розыск.

16 декабря на оглашение приговора в зал суда он не явился. Ирониддин Ахлиддин в отличии от других фигурантов уголовного дела находился на свободе под подпиской о невыезде.

16 декабря суд в Душанбе приговорил к срокам от 7 до 17 лет лишения свободы четырех таджикских милиционеров, признав их виновными в пытках и превышении служебных полномочий. Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД по г. Душанбе Фарход Нурхонов осужден на 17 лет, его подчиненные — начальник отдела уголовного розыска Аваз Сабзаев, сотрудник отдела Ирониддин Ахлиддин получили по 9 лет колонии. Следователь Умед Ваххобов приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Источник в Генеральной прокуратуре Таджикистана 19 декабря в беседе с Радио Озоди сказал, что приговор Ирониддину Ахлиддину был объявлен заочно – находящийся под подпиской о невыезде милиционер в зал суда не явился. "Бывший сотрудник милиции официально объявлен в розыск", отметил источник.

Попытки связаться с адвокатом или родными Ирониддина Ахлиддина не увенчались успехом. Капитан Ирониддин Ахлиддин до возбуждения против него уголовного дела работал в УМВД по городу Душанбе.

Расследование в отношении Фархода Нурхонова и его подчиненных было начато после публикации на сайте Радио Озоди о «подставах», угрозах и пытках задержанных со стороны сотрудников столичной милиции. Житель Душанбе Хамза Солехов рассказал, что сотрудники милиции, обвинив его в незаконном хранении более 200 гр. наркотиков, сильно избили и пытали электрическим током, чтобы получить признательные показания.

Бывшие стражи порядка, признавая допущенные им ошибки, в ходе процесса отрицали факт применения пыток в отношении задержанных.