Бывший вице-министр энергетики Казахстана оставлен под стражей

Анатолий Шкарупа

CA-NEWS (KZ) - Судебная коллегия карагандинского облсуда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката, защищающего бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу, который просил освободить его из-под стражи, изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы и перенести суд в столицу.

Судебная коллегия оставила в силе постановление Саранского городского суда, который ранее направил дело для рассмотрения в Караганду, и вынесенное постановление обжалованию уже не подлежит.

- Почему суд не принял во внимание наши доводы? Если по Конституции человек может быть лишен свободы только согласно санкции суда, а срок содержания под стражей закончился еще 16 ноября, то тогда как быть и что делать? Теперь в Казыбекбийском районном уголовном суде должны назначить предварительное слушание, и мы будем ходатайствовать, чтобы провели его обязательно с нашим участием, - сказал Нурлан Бейсекеев, адвокат Анатолия Шкарупы.

Санкционированный срок содержания под стражей 44-летнего Анатолия Шкарупы истек 16 ноября 2019 года. Находясь в следственном изоляторе, Шкарупа подавал заявления начальнику АК-159/1, где он содержится, и прокурору Карагандинской области. Но мер, по словам Шкарупы, принято не было.

Ранее в декабре Анатолий Шкарупа, уже более года содержащийся в следственном изоляторе в Караганде, написал обращение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передав письмо через своего адвоката. Жалоба расписана на трех страницах. В ней бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа сообщает, что вынужден обратиться к президенту в связи с тем, что «грубо, преднамеренно и незаконно нарушено» его право на личную свободу. Подсудимый Шкарупа указал в своей жалобе, что «вовлечен в орбиту уголовного преследования и стал причастным к хищению 215 миллионов тенге по надуманным основаниям».

Вместе со Шкарупой по делу проходят еще два фигуранта: экс-председатель правления компании «Фонд развития ЖКХ» Кайсар Байдалы, содержащийся под стражей, и директор компании ENERCO Ерлан Набиев, находящийся под домашним арестом. Всем троим предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному».

По версии следствия и обвинения, в бытность Шкарупы акимом Сарани были похищены средства, выделенные «Фонду развития ЖКХ» на приобретение и установку приборов учета тепла в многоквартирных домах в Сарани, где нет центрального отопления. Как считают следователи, было якобы незаконно перечислено компании ENERCO свыше 215 миллионов тенге. 44-летний Анатолий Шкарупа отвергает обвинения. По словам его адвоката Нурлана Бейсекеева, хищения не было, счетчики стоят там, где и должны быть, а проблема в том, что к тому времени подрядчики не достроили центральную котельную, которая должна была снабжать теплом Сарань. Не согласны с обвинениями и другие фигуранты дела.

Анатолия Шкарупу арестовали, поместив под стражу 16 ноября 2018 года. Незадолго до этого, в октябре, его назначили вице-министром энергетики вместо Бакытжана Джаксалиева, который подозревался в коррупционном правонарушении.