Крупнейшие мировые бренды класса люкс делают ставку на Монголию

CA-NEWS (MNG) - Монголия не является страной, обычно ассоциирующейся с роскошью. Номинальный ВВП на душу населения здесь ниже, чем в Армении, Тувалу и Шри-Ланке. Но некоторые из крупнейших мировых брендов класса люкс делают ставку на это. Китайские потребители - козыри, на которые Монголия рассчитывает. И кризис, нарастающий в Гонконге, обещает послужить маловероятным катализатором.

В течение многих лет экономика Монголии зависела от добычи полезных ископаемых, в частности меди, что делало ее уязвимой для повторяющихся циклов бума и спада, когда цены на сырьевые товары колеблются. Теперь она возлагает надежды на всплеск туризма со стороны Китая-потребителя.

За прошедший год Rolex, Versace, Burberry и Gucci создали в столице Монголии свои базы.

Коммерческие здания, в которых расположены роскошные торговые точки, такие как торговый центр Shangri-la, становятся все более популярными.

Между тем, в Монголии в 2018 году число посетителей из Китая выросло на 19 процентов, а продажи предметов роскоши выросли на 15 процентов, что, по словам инсайдеров отрасли, не могло быть обусловлено исключительно внутренним рынком. В целом, согласно последним данным, розничные продажи выросли на 22 процента, до 2,9 миллиарда долларов.

А в первой половине 2019 года, период, который совпадает с началом протестов в Гонконге, туристы из Китая составили более трети всех посетителей Монголии — даже несмотря на то, что китайский туризм в Гонконг упал на 42 процента.

Китайские потребители и туристы управляют мировой экономикой роскоши — они несут ответственность за треть расходов отрасли — но эксперты прогнозируют, что продажи роскошных брендов в Гонконге в этом году упадут с 30 до 60 процентов.

Тем не менее, по их словам, это может стать неожиданным препятствием для продаж предметов роскоши в Монголии, поскольку китайские туристы больше выбирают северного соседа страны.

«Несмотря на замедление экономики Китая, все еще существует огромный растущий спрос на предметы роскоши», - говорит Томас Кляйн, соучредитель базирующейся в Пекине фирмы по разработке цифровых стратегий Creative Union. «Китайские потребители будут и впредь двигателем роста мировых расходов на предметы роскоши, и для брендов класса люкс очень важно иметь кусок пирога»,-отметил он.

Чтобы привлечь китайских туристов, Монголия предприняла ряд шагов — и готовит еще несколько. За прошедший год правительство начало бесплатные уроки мандарина для монголов, работающих в туристической индустрии. В 2019 году департамент туризма Улан-Батора организовал серию «Дней культуры и туризма» в городах китайской провинции Внутренняя Монголия, чтобы выделить столицу Монголии в качестве туристического направления. Кроме того, Совет по туризму организует спортивные мероприятия, в том числе фестиваль автоспорта, специально для энтузиастов из Китая.

Страна должна сделать это отчасти для поддержки своих высококачественных предложений, таких как бренды класса люкс, говорит партнер инвестиционной консультационной фирмы из Улан-Батора, который просил об анонимности. «Внутренний монгольский потребительский рынок просто слишком мал, чтобы поддерживать долгосрочные бренды класса люкс», - говорит он. «Улан-Батор может стать новым местом для китайских роскошных расходов».

По данным McKinsey & Company, китайские потребители потратили 115 миллиардов долларов на предметы роскоши в 2018 году. По прогнозам, к 2025 году эта цифра достигнет 170 миллиардов долларов, а это означает, что китайские потребители будут отвечать за 65 процентов роста рынка в течение следующих шести лет.

Более 70 процентов расходов на роскошь в Китае приходится на туристов, путешествующих за границу. Это потому, что Китай — несмотря на прилив крупных брендов, которые усеивают его города — взимает налоги на предметы роскоши до 56 процентов. В августе те же самые предметы роскоши в Китае стоили в среднем на 33 процента дороже, чем во Франции, по данным глобальной исследовательской компании Gartner.

Традиционно Гонконг — знаменитый одними из самых низких налоговых ставок в мире — был предпочтительным местом для китайских покупателей роскоши. Но протесты за демократию изменили это в последние месяцы. По данным финансовой службы Jefferies, продажи Burberry в Гонконге в этом году достигнут 122 миллионов долларов. Ожидается, что пострадают часовые и ювелирные компании, а в третьем квартале продажи в Гонконге снизятся на 47 процентов.

Вот где может появиться Улан-Батор — более короткий рейс из Пекина по сравнению с Гонконгом. Налог с продаж в Монголии составляет 10 процентов, без дополнительного налога на роскошь. Джанет Юу, которая живет и работает в Пекине и до прошлого года несколько раз в год посещала Гонконг для дизайнерских товаров и косметики класса люкс, на данный момент сместила свою лояльность к другим престижным направлениям, таким как Япония и Южная Корея. Но ей нравится идея Монголии как альтернативы. «Если бы в монгольских торговых точках продавались бренды, которые мне нравились, и я была уверена в их подлинности, я бы непременно купила их там», - говорит она. «Это близко, и мне нравится идея делать покупки где-то, что делают не многие».

Безусловно, Улан-Батор не может конкурировать с Гонконгом с точки зрения связности или космополитической культуры. И сохранить свои выгоды после того, как кризис в Гонконге утихнет, будет нелегко. Колебания внутренних экономических показателей Монголии, которые по-прежнему зависят от полезных ископаемых, могут вновь сорвать планы страны.

Но на данный момент уверенность высока. Азиатский банк развития изменил экономический прогноз страны с 4,3 до 6,1 процента роста на этот год. Страна рассчитывает на 1 миллион иностранных гостей в 2020 году — по сравнению с 598 000 в 2018 году (собственное население Монголии составляет чуть более 3 миллиона). Опрос, проведенный компанией по недвижимости Mongolian Properties в 2019 году, показал, что четверо из пяти розничных владельцев планируют увеличить количество торговых точек, которые они работают в Улан-Баторе.

И это только начало скоординированных усилий Монголии по превращению себя в развивающийся рынок китайских расходов на роскошь. Земля широких лугов, обширных пустынь и пастухов-кочевников делает свой ход так, что она также известна как страна дизайнерских сумок, роскошных часов и обуви высокого класса, пишет Бен Халдер, OZY.