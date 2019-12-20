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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по «чрезвычайной ситуации» на строительстве метро

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование гибели шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте 18 декабря.

Об этом сообщает УзА со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Хаёта Шамсутдинова.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека") и пункту "а" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека"), ведётся следствие, отмечается в сообщении.

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