Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по «чрезвычайной ситуации» на строительстве метро

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование гибели шести рабочих на строительстве метрополитена в Ташкенте 18 декабря.

Об этом сообщает УзА со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Хаёта Шамсутдинова.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 257 ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека") и пункту "а" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека"), ведётся следствие, отмечается в сообщении.