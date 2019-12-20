Центральная Азия – сокровище возможностей, - глава делегации парламента ЕС

CA-NEWS (MNG) - Центральная Азия остается в значительной степени неизученным регионом, несмотря на возможности, которые она предоставляет как в коммерческом, так и в стратегическом плане. Настало время, чтобы ЕС усилил свое присутствие в регионе, отмечает председатель Делегации ЕС в Комитетах парламентского сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а также по связям с Туркменистаном и Монголией Фульвио Мартушиелло.

Страны Центральной Азии, кроме Монголии, характеризуются суффиксом «стан»: Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Это именные и древние имена, которые сегодня создают некоторые проблемы в их отношениях с Европейским союзом.

Центральная Азия, находящаяся в самом сердце обширного восточного континента, не имеющая выхода к морю и долгое время находящаяся на окраине значительных торговых, туристических и культурных маршрутов, остается в значительной степени неизведанным регионом. Это требует особых усилий в различных областях, учитывая важную роль, которую некоторые из этих стран будут играть в новых направлениях наземного транспорта между Китаем и Европой.

Как регион, богатый сырьем, включая газ, нефть, хлопок, воду и редкие земли, страны Центральной Азии являются незаменимым собеседником как на коммерческом, так и на стратегическом уровне. Отношения с Центральной Азией имеют решающее значение для Европы.

Есть и другие проблемы. За исключением Монголии, все страны Центральной Азии характеризуются - хотя и в разной степени - президентскими режимами, которые могут быть автократическими и деспотическими, с неопределенными демократическими переходами и частыми нарушениями прав человека.

Расположение между Китаем и Россией делает Центральную Азию легкой добычей преобладающего политического и экономического влияния этих соседей. Таким образом, существует настоятельная необходимость для ЕС расширить свое присутствие в регионе.

Центральная Азия также близка к Ближнему Востоку и Ирану и включает Афганистан. Это делает его важной областью в борьбе с терроризмом и исламским радикализмом, способным рассчитывать на правительства со стабильной системой светских институтов.

В течение некоторого времени Европейский парламент готовился разобраться со сложностью этих отношений, включая создание постоянной делегации.

Межпарламентский диалог является фундаментальным элементом этого. Независимо от того, являются ли парламенты в странах Центральной Азии авторитетными или слабыми, они остаются наиболее тесными институциональными отношениями с гражданином, обществом и его движущими силами.

По мнению Фульвио Мартушиелло, все страны Центральной Азии постепенно предпринимают шаги, которые усиливают парламентское измерение. Яркий пример тому - Монголия, а затем Кыргызстан, где законодательные собрания играют ведущую роль в укреплении демократии.

Центральная Азия характеризуется своей геополитической сложностью: она является частью Азии, но она также является частью Европы. Казахстан, например, имеет большую часть своей территории, расположенной в Европе.

Они говорят на индоевропейских языках, они боролись в европейских конфликтах двадцатого века, у них светская традиция, которая типична для нашей цивилизации. Другими словами, они чувствуют себя больше европейцами, чем китайцами, и являются своего рода дальними родственниками. Центральная Азия - мир намного ближе, чем может показаться. Это сложная, но открытая сфера - пока мы уделяем время и хотим посвятить себя ей со страстью, как мы это делаем в Европейском парламенте, заключил свое мнение Фульвио Марушиелло, глава делегации парламента в Центральной Азии.