В Кашкадарье похоронили троих односельчан, погибших в ходе строительства метро в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Двадцатилетний Давронбек Абдуллаев пожил в Ташкенте всего семь дней. Давронбек был единственным сыном в семье, несколько месяцев назад он похоронил отца и заботы о семье легли на его плечи.

Это обязательство побудило его приехать к дяде Ойбеку Абдуллаеву, который несколько месяцев назад уехал в Ташкент из села, чтобы работать чернорабочим. Его дядя устроил на строительство метро, где он сам работал чернорабочим.

Давронбеку не удалось отправить деньги своей матери. На седьмой день эксплуатации метро произошёл обвал грунта, и молодой человек погиб. Двое его коллег, Ойбек Абдуллаев и Жонибек Равшанов погибли вместе с Давронбеком.

Тела трех молодых людей были похоронены 19 декабря в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области.

"Давронбек был единственным сыном, его отец умер несколько месяцев назад, и он остался с матерью. Можете ли вы представить себе состояние бедной матери? Это ужасно. У Ойбека Абдуллаева остались двое детей. Жонибек Равшанов был единственным кормильцем семьи. Они вместе со всеми сестрами жили в одном дворе", - сказал еще один из односельчан.

По его словам, Ойбек Абдуллаев устроился на работу 20 октября, а Давронбек Абдуллаев за своим дядей 11 декабря устроился на строительство Ташкентского метро. Жонибек Равшанов приехал в Ташкент в ноябре. Они не были специалистами в строительной отрасли.

Источник, близкий к администрации Шахрисабзского района, сообщил, что в селе "Бешкапа" проживают более 2300 человек:

- Около 30% мужчин села уехали в Россию на заработки, а некоторые работают в Ташкенте. Поскольку в селе почти нет постоянных рабочих мест, жители вынуждены зарабатывать на жизнь за границей. Женщины в основном работают в фермерских хозяйствах, за исключением тех, кто работает учителями и врачами, а мужчины зарабатывают деньги за пределами села. Для материальной поддержки сельчан были предоставлены кредиты на семейный бизнес, скотоводства и птицеводства в размере 25-30 млн. сумов (2,5-3 тысячи долларов США). Однако не каждый может эффективно использовать этот кредит и не может вести бизнес. В конце концов они вынуждены снова работать поденщиками, - сказал собеседник.

По словам источника, близкого к районным властям, у правительства нет планов для постоянного трудоустройства сельчан.

Заместитель главы Шахрисабза Азамат Султанов рассказал, что на похоронах присутствовали официальные лица, которые подарили семьям погибших овец, масло, рис и другие продукты. Азамат Султанов также сообщил, что планируется оказание финансовой поддержки семьям погибших.

В строительстве метро в Ташкенте погибли шесть человек. Как сообщило МЧС республики, тела погибших доставлены в места, где они проживали. Строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов (10,5 тысяч долларов США).

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.

Имена погибших: Ойбек Абдуллаев, Жонибек Равшанов, Давронбек Абдуллаев, Анвар Диеров, Ихтиер Рахматов и Зариф Каримов.