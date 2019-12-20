Парень из Узбекистана умер после катания на Красной площади: случился отек мозга

CA-NEWS (UZ) - Смертельную травму головы получил 20-летний гражданин Узбекистана, впервые вставший на коньки на Красной площади. Азиат упал, ударился головой, от чего случился отек мозга.



Как сообщил «МК», 9 декабря погибший Фаррух отдыхал в компании двух друзей-земляков. Гости столицы наведались на каток в центре Первопрестольной. Со слов представителей администрации, клиенты взяли в аренду коньки и то катались, то сидели на бортике. Фаррух упал на спину на ровном месте на льду, потому что не удержался на ногах: позже друзья дали показания в полиции, что на коньки он встал в первый раз в жизни. Об лед узбек ударился затылком. Тем не менее он нашел в себе силы встать. В стационарный медпункт, организованный при катке, травмированный не обращался.

Узбеки сдали коньки, пошли в метро, однако при спуске в подземный переход Фарруху стало плохо: он едва ли не терял сознание, открылась рвота. Эту ситуацию увидела проходящая мимо женщина. Она (врач-стоматолог по профессии) поняла, что молодому человеку, сидевшему на ступеньках, явно требуется врачебная помощь: на затылке образовалась гематома размером с яблоко. Узбеки разговаривали на ломаном русском, не могли сориентироваться, как вызвать экстренные службы. Это взяла на себя женщина-медик. Карета «скорой помощи», с ее слов, приехала очень быстро прямо к Воскресенским воротам.

Пострадавшего доставили в 1-ю Градскую больницу. Медики зафиксировали: произошло кровоизлияние. 17 декабря пациент скончался от отека мозга.

Администрации катка сообщили о трагедии в тот же день. Сотрудники еще после поступления узбека в больницу давали объяснения полиции, предоставляли документы на качество льда. Следователи, конечно, назначили проверку, но вероятнее всего, она будет завершена: все указывает на несчастный случай.