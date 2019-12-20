Монгольские авиалинии получат первый Boeing 787-9 Dreamliner

CA-NEWS (MNG) - Dreamliner откроет прямые рейсы между Улан-Батором, Берлином, Парижем и западным побережьем США.

MIAT Mongolian Airlines (Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр) скоро приветствует первый Boeing 787-9 Dreamliner в своем флоте, поскольку авиакомпания надеется соединить свою базу в Улан-Баторе с крупными городами Европы и Северной Америки, начиная с 2021 года.

Самолет 787-9 – самая длинная версия широкофюзеляжного самолета Boeing Dreamliner - войдет в состав парка MIAT на основе аренды у Air Lease Corporation.

«Наше видение заключается в том, чтобы стать всемирно признанным перевозчиком национального флага Монголии, и мы делаем значительный шаг вперед, добавив первый 787-9 Dreamliner в наш флот», - сказал Баттөр Даваахуу, президент и исполнительный директор MIAT Mongolian Airlines.

«Монгольский Dreamliner доставит наших пассажиров прямо и с непревзойденным комфортом в места назначения своей мечты. Сегодня гордый день для MIAT и для всех монголов», -отметил он.

Монгольский авиаперевозчик присоединяется к другим авиакомпаниям в Азии, в том числе к авиакомпаниям Хайнань, All Nippon Airways и Вьетнамским авиалиниям, которые работают на дальних маршрутах, используя сверхэффективные дальние рейсы 787-9. Самолет может пролететь до 7635 морских миль (14 140 км).

Лос-анджелесская компания ALC приобрела самолет и предоставляет долгосрочный лизинговый договор на его доставку в МИАТ. «Для ALC большая честь объявить об этом важном договоре аренды с MIAT Mongolian Airlines и быть первым, кто представил авиакомпанию Dreamliner», - сказал Стивен Удвар-Хази, исполнительный председатель Air Lease Corporation. «Мы гордимся тем, что поддерживаем национальный перевозчик, поскольку он расширяет свой парк самыми современными самолетами, чтобы соединить Монголию с остальным миром», -сказал он.

С момента появления 787 в 2011 году Boeing заказал более 1400 заказов от более чем 80 клиентов. Теперь компания будет считать MIAT своим новым оператором Dreamliner.

«Было бы замечательно увидеть, как 787 Dreamliner в ливрее MIAT Mongolian Airlines летит в Улан-Батор и из него и соединяет Монголию с ключевыми пунктами назначения в Азии и Европе. Авиакомпания продолжает наращивать свою гордую историю авиации путем модернизации своего парка и операций. Мы гордимся тем, что MIAT выбрал 787 и его превосходную топливную эффективность и диапазон, чтобы выгодно расширить свою международную сеть », - сказал Ихссане Мунир, старший вице-президент по коммерческим продажам и маркетингу в Boeing. «Мы рады сотрудничать с ведущим арендодателем ALC, у которого огромный портфель из 787 Dreamliners и других современных самолетов, чтобы открыть новую главу в истории MIAT», -подчеркнул Ихссане.

MIAT является ведущим национальным перевозчиком, который стремится соединить Монголию с остальным миром, предоставляя услуги воздушного транспорта высочайшего качества, надежности и эффективности. Базирующаяся в Улан-Баторе, авиакомпания в настоящее время эксплуатирует парк из четырех самолетов 737 следующего поколения, одного самолета 737 MAX и двух самолетов 767.