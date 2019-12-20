Некоторые мигранты ведут себя так, как дома бы не вели. Это тоже вызывает раздражение, - Путин

CA-NEWS (UZ) - На состоявшейся в четверг, 19 декабря, ежегодной пресс-конференции президент России Владимира Путин сказал, что необходимо открывать в центральноазиатских странах курсы русского языка, школы и филиалы российских вузов.

"Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру и знают ее. Легче и проще белорусам, украинцам и молдаванам. Местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живет. Еще примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Сложнее адаптироваться приехавшим из Средней Азии, поэтому мы должны внедрять там наши системы образования — открывать курсы русского языка, российские школы, филиалы наших вузов. И люди будут чувствовать себя комфортно. И не будет такого раздражения у местных жителей... Это касается не только выходцев из Средней Азии, но и внутренних мигрантов — с Северного Кавказа. Некоторые ведут себя так, как дома бы не вели. Это тоже вызывает раздражениеl", — заявил Путин.

Напомним, что по данным МВД России, сейчас в РФ находятся около четырех миллионов трудовых мигрантов. Граждане Узбекистана составляют 42% всех иностранцев, которые за последние полгода приехали в Россию работать. На втором месте — Таджикистан (21%) и на третьем месте - Украина (7%).