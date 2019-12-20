Служба охраны природы и дикой природы не будет расследовать охотничью поездку Трампа-младшего в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Служба охраны рыбы и дикой природы США - Fish and Wildlife Services (FWS) заявила, что «нет никаких оснований» для расследования монгольской охоты Трампа-младшего.

Служба охраны рыбы и дикой природы США (FWS) не нашла «никаких оснований» для расследования поездки Дональда Трампа-младшего в Монголию после получения жалобы от некоммерческой организации, занимающейся защитой исчезающих видов.

ProPublica впервые сообщила на прошлой неделе, что летом президентский сын застрелил аргаль (горный баран) в Монголии, а затем задним числом получил разрешение на охоту от правительства Монголии.

Центр биологического разнообразия на прошлой неделе направил письмо в FWS, чтобы проинформировать агентство о «возможных юридических нарушениях, связанных с этой трофейной охотой» и запросить расследование.

«Мы призываем вас обеспечить соблюдение мер защиты для аргали, в том числе от охотников и браконьеров, и не обеспечен особый доступ для состоятельных белых охотников с Запада, даже если их отец является президентом США», - пишет группа.

Однако после рассмотрения жалобы FWS решила, что инцидент не требует дальнейшего расследования.

Тем не менее, Трамп-младший получил лицензию на охоту редкого аргаля в законном порядке, - министр окружающей среды Монголии. «Охотничьи туристические компании, которые получают свои квоты на выдачу разрешений следуют законам Монголии. Ничего противозаконного не было», -сказал он.

«Судя по имеющейся у нас информации, в настоящее время у Службы охраны рыб и диких животных США нет оснований для дальнейшего рассмотрения этого обвинения», - заявил в четверг чиновник FWS The Hill.