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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин ответил на вопрос о своих дочерях (видео)

CA-NEWS (CA) -  Владимир Путин 19 декабря провел 15-ю ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой корреспондент Би-би-си спросила российского президента о его дочерях.

Журналистка спросила главу России о связях его дочерей с бизнесом, о том, когда он признает, что они его дети и когда его дочери станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров.

Однако Путин ушёл от ответа, пишет Би-би-си, рекомендуя журналистам «поковыряться поподробнее» в этом вопросе.

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