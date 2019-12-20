Под Петербургом мигрантам из Центральной Азии предлагают привиться бесплатно от кори

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CA-NEWS (UZ) - В Ленинградской области трудовым мигрантам предоставляют возможность бесплатно привиться от кори, чтобы снизить вероятность заражения населения региона, передает РИА Новости.

В декабре 2019 года компания "Единый медицинский центр" начала проведение вакцинации иностранных граждан. В общей сложности в 2019–2020 годах будет сделано 10 тысяч прививок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"На базе Единого медицинского центра медицинское заключение получают все иностранные граждане, желающие получить патент для осуществления трудовой деятельности в Ленинградской области. Мы постоянно мониторим эпидемиологическую ситуацию и, учитывая высокие риски завоза инфекции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, считаем своим долгом подключиться к реализации профилактических мероприятий, проводимых Роспотребнадзором, поэтому мы подали заявку на получение квоты на вакцины", – заявил главный врач центра Дмитрий Широкий.

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По словам главного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, проблема заболевания корью среди трудовых мигрантов для региона особо актуальна. В странах, откуда наблюдается основной поток мигрантов в СЗФО, в 2019 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация с корью: так, в Кыргызстане было зарегистрировано 2228 случаев заболевания, а на территории Украины – 56 802 случая. В 2019 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лабораторно подтверждено 103 случая заболевания корью, из которых 5 приходится на граждан Украины, а 6 – на граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией заболеваемости корью в Ленобласти в ноябре издано постановление главного государственного санитарного врача по Ленобласти "Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации", – сообщила Ольга Историк.

В настоящее время в Ленинградской области от кори привито 15 343 человека, из них 2824 – дети, 10 319 – взрослые и 2200 – мигранты.