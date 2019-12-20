РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
5000 граждан Туркменистана получили разрешения на работу в Турции в этом году

CA-NEWS (TM) -  Министерство по вопросам семьи, труда и социальных услуг Турции за 10 месяцев этого года выдало 113 134 иностранцам разрешение на работу, из них 5000 были граждане Туркменистана. Об этом сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на газету «Хурриет».

Больше всего разрешений получили граждане Сирии – 50 000, на втором месте кыргызстанцы – 10 000, украинцы – 6000 и туркменистанцы – 5000.

Также неделю назад Министерство культуры и туризма в Турции сообщило, что за октябрь Турцию посетило 25 224 туркменских туристов, а за год – 256 тысяч. Это на 20% больше, чем годом ранее.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Партия метадона для Таджикистана была задержана в Москве из-за неправильной маркировки, - ООН
  • Президент Туркменистана осмотрел компьютеры отечественного производства
  • Президент Федерации самбо Монголии признан лучшим среди глав спортивных федераций страны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×