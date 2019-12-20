5000 граждан Туркменистана получили разрешения на работу в Турции в этом году

CA-NEWS (TM) - Министерство по вопросам семьи, труда и социальных услуг Турции за 10 месяцев этого года выдало 113 134 иностранцам разрешение на работу, из них 5000 были граждане Туркменистана. Об этом сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на газету «Хурриет».

Больше всего разрешений получили граждане Сирии – 50 000, на втором месте кыргызстанцы – 10 000, украинцы – 6000 и туркменистанцы – 5000.

Также неделю назад Министерство культуры и туризма в Турции сообщило, что за октябрь Турцию посетило 25 224 туркменских туристов, а за год – 256 тысяч. Это на 20% больше, чем годом ранее.