Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга встретились с императором Японии Нарухито (фото)

CA-NEWS (UZ) - 20 декабря в Токио президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с Императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.

Император, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что настоящий визит стал важным событием в укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Глава государства выразил глубокое уважение Императору Нарухито и подчеркнул, что в новой эре "Рэйва" продолжится гармоничное развитие, рост международного авторитета страны и благосостояния ее населения.

В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени Императора Нарухито и императрицы Масако. Также состоялось совместное фотографирование.