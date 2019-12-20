Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга встретились с императором Японии Нарухито (фото)

- Узбекистан, политика
- 12:42, 20 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - 20 декабря в Токио президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с Императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.
Император, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что настоящий визит стал важным событием в укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Глава государства выразил глубокое уважение Императору Нарухито и подчеркнул, что в новой эре "Рэйва" продолжится гармоничное развитие, рост международного авторитета страны и благосостояния ее населения.
В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени Императора Нарухито и императрицы Масако. Также состоялось совместное фотографирование.