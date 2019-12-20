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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга встретились с императором Японии Нарухито (фото)

CA-NEWS (UZ) -  20 декабря в Токио президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с Императором Японии Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.

Император, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что настоящий визит стал важным событием в укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Глава государства выразил глубокое уважение Императору Нарухито и подчеркнул, что в новой эре "Рэйва" продолжится гармоничное развитие, рост международного авторитета страны и благосостояния ее населения.

В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени Императора Нарухито и императрицы Масако. Также состоялось совместное фотографирование.

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