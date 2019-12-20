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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в следующем году запустят двухэтажные автобусы и 1000 такси

CA-NEWS (MNG) -  Политика кардинального реформирования сектора общественного транспорта будет реализована к 2020 году в столице Монголии. В рамках этой политики будет модернизирован парк с 300 автобусами, будут обслуживаться 200 детских автобусов, а также двухэтажные автобусы и 1000 такси в соответствии со специальными стандартами.

По словам руководителя столичного дорожно-транспортного проекта Б. Отгонсух, соглашение будет успешным, автобусы будут запущены весной следующего года, также запустят «воздушную канатную дорогу-Cable Car Sky Network» и магнитный поезд.

В настоящее время 80 транспортных средств добавляются в столицу на 20 маршрутах с дополнительными часами в рабочее время.

В настоящее время в Монголии среднее время ожидания общественного транспорта на остановке составляет 8-10 минут. Поэтому мэрия столицы будет принимать решение о кардинальном реформировании этого сектора.

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