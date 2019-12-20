В Туркменистане бизнесмены жалуются на то, что покупатели уходят на барахолки

CA-NEWS (TM) - В последние годы в связи с кризисом, в Туркменистане стали популярными блошиные рынки, на которых продаются относительно недорогие поношенная одежда и старые, бывшие в употреблении вещи.

По данным издания «Хроники Туркменистана», все чаще по квартирам ходят женщины с детьми и просят продать за символическую сумму или отдать им бесплатно ненужные посуду, инструменты, книги, одежду. Эти вещи они затем перепродают на рынках.

В Ашхабаде один из таких блошиных рынков до недавнего времени находился во дворе 8-го микрорайона.

Однако, полицейские начали устраивать облавы и разгонять продавцов. Задержанных за неразрешенную коммерческую деятельность людей сажают в автобусы и везут в полицейский участок, где составляют протокол и штрафуют на 100 манатов.

После таких рейдов люди нашли новое место для рынка в Гёкдепе, в 50 километрах от Ашхабада. Дорога на маршрутке или автобусе занимает примерно полтора часа. Продавцов здесь никто не гоняет, а администрация берет по 3 маната за место.

Побеседовавшие с корреспондентом ХТ продавцы рассказали, что пытались договориться с ашхабадскими властями, чтобы те разрешили им заниматься торговлей в городе и готовы были платить, но им отказали, возмутившись, что «такой базар – позор для столицы!».

Некоторые продавцы периодически возвращаются в Ашхабад, в надежде, что в этот день полицейских рейдов не будет. По их словам, продавать в разных местах выгоднее, чем только в Гёкдепе.

Между тем блошиный рынок в Гёкдепе становится все более популярным, так как цены здесь значительно ниже, чем в магазинах. Например, ношеные джинсы хорошего качества и в хорошем состоянии здесь стоят 20-25 манатов, а новые — 40-45 манатов. В магазине такие стоят уже 200-250 манатов. Куртка плохого качества на взрослого человека в магазине будет стоить от 500 манатов (для многих это половина зарплаты), в то время как на такой барахолке ношеную один сезон куртку лучшего качества можно найти за 200 манатов. Аналогичная ситуация с детскими вещами. Чтобы одеть ребенка к зиме нужно потратить около 900-1000 манатов на штаны, колготки, куртку, шапку, шарф, свитер и сапоги. Поэтому люди идут на такие базары в надежде найти что-то приемлемое для себя и ребенка за доступные деньги.

Помимо одежды здесь продается б/у техника, посуда, автомобильные запчасти. Сбывают здесь и, очевидно, ворованные вещи: телефоны, заглушки с кузова автомобиля, множество значков различных марок автомобилей, колпаки с колес, лампочки, выкрученные в подъездах и дворах.

Уход покупателей на рынки подержанных вещей сильно бьет по бизнесу, рассказывают предприниматели. Люди ищут более доступные предложения. Новую технику уже мало кто может себе позволить, приобретая ее с рук через объявления или на рынках. Похожая ситуация наблюдается и на рынке услуг. Клиенты постепенно отказываются от походов в салоны красоты, пользуясь услугами индивидуальных маникюрш, парикмахеров, швей, работающих на дому.

По словам предпринимателей, рынок быстро сокращается из-за массовой миграции, неплатежеспособности людей и ухода покупателей на б/у рынок. «Как известно, если начались проблемы у бизнеса, то ждите роста безработицы», — подытожил собеседник ХТ.

Курс доллара на «черном рынке» в Ашхабаде на 8 декабря составлял 18,80 манатов при покупке и 19,10 манатов при продаже.