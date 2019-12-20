В Таджикистане студент повесился после допроса в отделе милиции (видео)

CA-NEWS (TJ) - Джонибек Худжамуродов, студент Кулябского госуниверситета, после допроса в зональном ОМВД совершил самоубийство путем повешения. Трагедия произошла в ночь на 19 декабря.

По словам родных, в отделе милиции 25-летнему Джонибеку Худжамуродову угрожали, требуя признаться в изнасиловании.

«Вчера мне позвонил следователь и потребовал, чтобы я с племянником прибыл в ОМВД, - рассказал Радио Озоди Талбак Майхонов, дядя Джонибека. – В отделе милиции его обвинили в изнасиловании и потребовали, чтобы он написал объяснительную записку. Джонибек плакал и говорил, что никого не насиловал».

По словам Майхонова, следователь начал угрожать, что посадит его на три года. «Ты хоть знаешь, что с тобой сделают в тюрьме, кричал на него один из милиционеров. Они хотели, чтобы я вышел из кабинета, но я решил остаться до конца допроса. Джонибек раньше мне говорил, что любит какую-то девушку, но я знаю, что на изнасилование он не был способен», - говорит дядя совершившего самоубийство студента.

На каком основании Джонибека Худжамуродова вызвали на допрос в ОМВД – пока неизвестно. Талбак Майхонов уверен, что племянника оклеветали. «После допроса я уехал по делам в Дангару, а племянника отправил домой. Рано утром его нашли повешенным», вздыхает он.

Джонибек Худжамуродов еще в детстве потерял отца и находился на попечении дяди. Молодого парня похоронили в четверг сразу после проведения судмедэкспертизы. По факту самоубийства Джонибека Худжамуродова начато расследование.