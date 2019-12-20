Казахстан на саммите ЕАЭС в Петербурге представит Назарбаев. Токаев останется в Нур-Султане

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CA-NEWS (KZ) - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что Казахстан на саммите глав стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пятницу, 20 декабря, в российском городе Санкт-Петербурге будет представлять бывший президент Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Сменивший его в марте Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в заседании «совета общественного доверия».

«На мое имя поступают вопросы об участии главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять первый президент — елбасы Нурсултан Назарбаев, который является почетным председателем Высшего евразийского экономического совета», — заявил вечером в четверг в Facebook’e Курмангали, упоминая титул елбасы («лидер нации»), присвоенный Назарбаеву подконтрольным ему парламентом в 2010 году.

Кремль сообщил ранее, что в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 20 декабря примет участие президент России Владимир Путин. Армению, Беларусь и Кыргызстан также будут представлять их действующие лидеры.

По сообщению Кремля, в пятницу также состоится неформальная встреча глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Назарбаев представлял Казахстан на саммите глав государств Центральной Азии в Ташкенте в конце ноября. Правивший бессменно почти 30 лет Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку в марте, но сохранивший в руках значительную власть, и после сложения полномочий неоднократно представлял страну в зарубежных поездках. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в мае в казахстанской столице, Назарбаеву присвоили статус почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета — наднационального регулирующего органа ЕАЭС.

Инициативу создать так называемый совет общественного доверия Токаев выдвинул во время инаугурации 12 июня, которая прошла на третий день после назначенных им внеочередных выборов, которые, по оценкам западных наблюдателей, были омрачены нарушениями и массовыми задержаниями демонстрантов, выступивших против досрочных выборов и их результатов (по официальным данным, на выборах Токаев набрал 70,76 процента).

Критики высказывали мнение, что создание совета является попыткой властей снизить накал протестности в стране.