В Грузии подросток покончил с собой после допроса в полиции. Оппозиция требует отставки главы МВД

CA-NEWS (CA) - Грузинская оппозиция требует отправить в отставку министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. 12 декабря в Тбилиси после многочасового допроса в полиции пытался покончить с собой 15-летний подросток.

Гражданские активисты заявляют о системных проблемах в ведомстве, а власти обещают провести объективное расследование. Один следователь уже задержан.

Пустая школьная парта перед главным зданием МВД – немой перформанс, организованный гражданскими активистами. Они возлагают ответственность за гибель десятиклассника Луки Сирадзе на правоохранительную систему: именно после общения со следователями 15-летний подросток выбросился с девятого этажа. Почти неделю врачи боролись за жизнь Луки, но вечером 17 декабря он умер.

Луку Сирадзе допрашивали в полиции в качестве свидетеля по делу о порче чужого имущества. В начале декабря в одной из частных школ неизвестный расписал стены различными надписями. Лука был учеником этой школы, но несколько месяцев назад перевелся в другую – из-за финансовых проблем в семье. Тем не менее подозрение пало на него – якобы именно Луку Сирадзе зафиксировали видеокамеры. На допросе подросток был вместе с матерью. По ее словам, полицейские угрожали Луке, что если он не признается, то у его старшего брата, курсанта военной академии, возникнут проблемы.

Акции протеста против руководства МВД проводятся почти у всех отделений ведомства. В руках протестующих плакаты, на которых написано: "Сегодня я тоже мать Луки", "Попробуй поймай меня" .

Протестующие требуют, чтобы следствие как можно быстрее прояснило многочисленные вопросы по этому делу. "Обещаем, что оно не станет одним из тех обычных дел, которое министерство оставит пылиться на полке. Мы будем следить за делом до конца", – говорит одна из участниц протестов Анна Долидзе, член Высшего совета юстиции.

Участники акции также требуют привлечь министра внутренних дел к политической ответственности. "В нормальной стране министр уже давно написал бы заявление и покинул должность", – уверена Анна Долидзе.

Следователю Мариане Чолоян, которая общалась с подростком, предъявили обвинение по статье "Принуждение к даче показаний". Дело ведет аппарат Госинспектора, расследующий факты должностных нарушений в правоохранительных структурах. Контролировать процесс пообещал премьер-министр Георгий Гахария.

Адвокат семьи погибшего подростка Реваз Ачарадзе заявляет, что в рамках дела выявляется предположительная вина как минимум еще троих полицейских. Кроме того, по словам адвоката, выясняется, что еще один подросток, проходивший по тому же делу свидетелем, пытался совершить суицид.

Гибель подростка спровоцировала в Грузии новую волну антиправительственных протестов. Надписи со стен частной школы теперь – на стенах полицейских участков, домов, в подземных переходах и на дорогах. Гражданские активисты, неправительственные организации и оппозиционные партии обещают организовать массовые выступления в случае, если дело не будет расследовано полностью.