Япония вложит $15 млн в развитие Самаркандского автозавода

CA-NEWS (UZ) - В Токио состоялся узбекско-японский бизнес-форум, в котором приняли участие представители АО «Узавтосаноат» наряду с более 500 японскими компаниями и организациями.

Программа форума включила в себя пленарное заседание и несколько секционных сессий, посвященных освещению потенциала для развития сотрудничества в перспективных отраслях экономики. По итогам форума было достигнуто соглашение о привлечении крупных инвестиций в сферу автомобилестроения за счет сотрудничества японских Isuzu Motors и Itochu Corporation с АО «Узавтосаноат».

Для реализации данного проекта СП ООО «SamAuto» совместно с японскими партнерами был проработан вопрос привлечения инвестиций в размере 15 млн. долл. США с японской стороны. В рамках данного проекта, в сентябре т.г. был подписан план необходимых действий между ООО «СамАвто», «ISUZU Motors» и «ITOCHU Corporation» по привлечению японских инвестиций в проект, который позволит до 2021 года увеличить объем производства ООО «СамАвто» с 5 тыс. до 10 тыс. единиц в год (автобусы, грузовая техника и пикапы).

Многолетнее сотрудничество с японскими компаниями «ISUZU Motors» и «ITOCHU Corporation» началось еще в 2007 году – новый этап развития узбекского машиностроения начался с серийного производства грузовиков и автобусов на базе шасси и силовых агрегатов Isuzu в Самаркандском автомобильном заводе. Сотрудничество с компаниями «IsuzuMotors» и «ITOCHU Corporation» позволило ООО «СамАвто» значительно увеличить производство.