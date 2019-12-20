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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Федерации дзюдо Монголии и Канады договорились о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) -  Вице-президент Монгольской ассоциации дзюдо Гантөмөр Довдон и президент дзюдо Канады Майкл Тамура подписали 20 декабря Меморандум о взаимопонимании между Монгольской Федерацией дзюдо и дзюдо Канады в Монреале, Канада.

Стороны договорились сотрудничать в организации мероприятий, включая совместные тренировочные сборы для своих национальных команд, облегчить им доступ к международным мероприятиям, поделиться образовательными программами по дзюдо и помочь в создании додзё в Торонто.

Федерация дзюдо Монголии — общемонгольская общественная организация, занимающаяся развитием дзюдо в Монголии. Является членом Международной федерации дзюдо и Азиатского союза дзюдо.

Согласно информации на официальном сайте, федерация была создана в 1971 году. В следующем году стала членом Международной федерации дзюдо и Азиатского союза дзюдо. Федерация дзюдо Монголии состоит из 14 клубов дзюдо и 21 спортивных центров в аймаках.

Японское дзюдо известно в Канаде в течение почти века. Первая школа самбо Дзюдо в Канаде, Тай Ику Доцзо, была создана в Ванкувере в 1924 Шиджетэкой «Стивом» Сасаки. Сасаки и его студенты открыли несколько школ отделения в Британской Колумбии вплоть до 1940 года. Канадская Ассоциация Черного пояса Kodokan была создана в 1956 и признана Международной Федерацией Дзюдо в 1958 году. Сегодня, приблизительно 30 000 канадцев участвуют в программах Дзюдо приблизительно в 400 клубах Канады.

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