Основатель финпирамиды Ахмадбай обманул 1710 человек на $40,5 миллиона

Ахмадбай

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в рамках «дела Ахмадбая» в общей сложности потерпевшими были признаны 11710 граждан. Причиненный ущерб составил более 386 млрд сумов (около 40,5 млн. долларов США).

Об этом сообщил 17 декабря заместитель начальника управления Бюро принудительного исполнения (БПИ) Ташкентской области Бекзод Менглиев в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По словам Менглиева, на данный момент описаны 29 единиц недвижимого имущества и 8 автомобилей, которые принадлежали осужденному Ахмаду Турсунбоеву, известному как «Ахмадбай». Проводятся меры по реализации имущества на аукционных торгах. Также имеются денежные средства, изъятые в период предварительного следствия.

Пока неизвестно, будут ли на вырученные от продажи этих активов компенсировать ущерб потерпевшим.

Как сообщается, деньги, изъятые у Ахмадбая в результате предварительного расследования, будут переведены на счет в БПИ, и с началом продажи имущества начнётся возмещение компенсаций. Составлен список потерпевших и создана специальная электронная программа, по которому средства будут распределяться пропорционально.