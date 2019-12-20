Будущее индустрии туризма: Сколько иностранцы тратят деньги в среднем в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Монгольская экономика сильно зависит от добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, правительство стремится к диверсификации, особенно путем развития туризма. Это направлено на увеличение числа туристов, путешествующих в Монголию, увеличение местных продаж, увеличение рабочих мест, улучшение экономики и, в конечном итоге, сокращение бедности.

Центральный банк Монголии и Центр развития туризма недавно провели исследование по туризму, чтобы определить текущую ситуацию в индустрии туризма в Монголии, определить проблемы и найти способы сделать ее более привлекательной. Исследование не только оценило проблемы, с которыми сталкиваются туристы, путешествующие в Монголии, но также дало представление о потребностях и препятствиях для местных туристических компаний. Исследование было основано на ответах 1436 туристов, посетивших Монголию, большинство из которых были корейские, американские, французские, немецкие, японские, китайские, русские и английские. Почти треть из них отправились в Монголию на каникулы, в то время как 10 процентов приехали в командировку, шесть процентов приехали навестить члена семьи или друга, а три процента приехали учиться. В ходе исследования также были опрошены 34 временные туристические компании, работающие в Монголии.

Нетронутая природа – наше «оружие»

Количество туристов, посещающих Монголию, растет с каждым годом. В прошлом году 529 400 иностранцев посетили Монголию, и большинство из них были китайцы, русские и корейцы, согласно исследованию туризма. Туристы из США, Австралии, Тайваня и Нидерландов выросли на 5–11 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Согласно исследованию, первозданный пейзаж Монголии оставил наибольшее впечатление на туристов. Респонденты сказали, что им нравится свободно путешествовать по сельской местности, и высоко оценили красоту озера Хубсугул, пустыни Гоби и монгольских песчаных дюн. Вторым по популярности ответом, вызывающим удовлетворительные путешествия, была культура кочевников, особенно теплое гостеприимство пастухов, катание на лошадях, доение коровы и выпас скота. Третьим самым увлекательным событием в Монголии был фестиваль Наадам, один из самых важных праздников Монголии, который включает в себя три мужские игры (традиционная борьба, стрельба из лука и конные скачки, где жокеи - дети).

Многие туристы подчеркнули стрельбу из лука как «незабываемый» опыт.

Другими привлекательными моментами были кемпинг в сельской местности, рыбалка и возможность ездить на велосипеде и водить машину с международными водительскими правами.

Принимая во внимание эти ответы, правительственные и туристические компании должны использовать прекрасную землю Монголии и кочевую культуру в качестве рычага для привлечения большего количества посетителей из других стран. Чтобы облегчить удобство путешествий для туристов, стране необходимо обратить внимание на увеличение количества туалетов, установление более высоких стандартов и улучшение дорожных условий.

Туристы тратят в среднем более 2300 долларов США

С точки зрения финансов, государственные доходы от туризма в последние годы неуклонно растут. В частности, доходы от туризма достигли 461 млн.долларов США в 2018 году по сравнению с 156 млн.долларов США в 2011 году. Другими словами, сектор туризма составлял 1,5 процента ВВП в 2011 году, но вырос в прошлом году до четырех процентов.

Исследование показало, что иностранные туристы в среднем остаются на 13 дней в Монголии. В течение этого времени они тратят примерно 2318 долларов США, включая авиабилет. Если бы стоимость международных авиабилетов составляла 1000 долларов США, каждый турист потратил бы около 1300 долларов США или около 3,51 миллиона тугриков на услуги и покупки в Монголии.

По данным Центрального банка Монголии и Центра развития туризма, Монголия могла бы значительно увеличить свои доходы от туризма, создать больше рабочих мест и диверсифицировать экономику.

Совершенствование индустрии туризма

Далее в исследовании изучались пути улучшения местной туристической индустрии. По предложению туристических компаний, необходимо пересмотреть Закон о туризме, упростить обработку лицензий, привести туристические лагеря и услуги в соответствие с соответствующими стандартами и обеспечить честную конкуренцию между налогоплательщиками и работающими не по найму лицами, предоставляющими туры.

Туристические компании также подняли вопрос о предоставлении льготных кредитов и большей доступности государственной поддержки, что значительно помогло бы их работе и качеству услуг. В частности, 84 процента опрошенных туристических компаний заявили, что хотели бы получить долгосрочный кредит на модернизацию. Половина из них заявили, что им нужно как минимум 100 миллионов тугриков финансирования для стабилизации и расширения своего бизнеса. Из всех опрошенных компаний более трети из них стремились стабилизировать свою деятельность, в то время как другая треть сосредоточилась на расширении своей деятельности.

Исследование показало, что 43 процента туристических компаний в Монголии получают менее 100 клиентов в год, 23 процента получают от 101 до 300 клиентов, 20 процентов получают от 301 до 500 клиентов и 14 процентов получают более 500 клиентов в год. Средняя цена турпакета составляет 1 107 долларов США, не включая авиабилет.

Компаниям сложнее всего платить арендную плату и предоставлять заработную плату работникам, о чем свидетельствуют ответы на опрос. Другие заслуживающие внимания финансовые проблемы были определены как внезапные скачки цен во время государственных праздников, такие как фестиваль Наадам, заторы на дорогах и межсезонье.

Вывод

Центральный банк Монголии и Центр развития туризма пришли к выводу, что для расширения туристической отрасли необходимо укрепить правовую среду, установить общую отраслевую политику, обеспечить устойчивую деятельность, наращивание потенциала людских ресурсов, выдачу разрешений и профессиональных лицензий.

Для повышения конкурентоспособности Монголии в сфере туризма эксперты рекомендовали увеличить доступность международных авиабилетов в Монголию и из нее, установить более высокие стандарты для поставщиков услуг, улучшить дорожные и транспортные условия и продвигать страну на международном уровне посредством участия в международных выставках и ярмарках.

С лучшими условиями и широким спектром предложений, международные туристы будут кишеть в Монголии, особенно потому, что страна полна уникальных ландшафтов и природы, которые становятся редким явлением в быстро растущем и урбанизирующемся мире.