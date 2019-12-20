Финансовый сектор несёт угрозы для восстановления Монголии

CA-NEWS (MNG) - Выручив от МВФ сумму в 5,5 миллиардов долларов, Монголия надеется выйти из программы Международного валютного фона в 2020 году, но недостатки в ее финансовом секторе означают, что выходить из нее в одиночку будет рискованно.

У Улан-Батора был наихудший день за годы, когда базирующаяся в Париже Целевая группа по финансовым действиям (ФАТФ) добавила Монголию в свой так называемый «серый список» стран, которым не удается отмывать деньги в октябре 2019 года.

Монголия не хотела, чтобы ее объединили с Ботсваной, Пакистаном и Сирией, и это значительно повысило ставки на 2020 год, знаменательный в двух отношениях, отмечает AsiaMoney.

Во-первых, Монголия выйдет из программы МВФ, что было необходимо для ее спасения в 2017 году. Во-вторых, это год выборов, когда избиратели выносят вердикт о популизме президента Баттулги Халтмаа.

Приговор ФАТФ является, по крайней мере, отрезвляющим ударом по популярному кругу, когда финансовая система Монголии усвоила уроки, извлеченные из 2017 года, и в достаточной мере укрепила основы, лежащие в основе экономики на 13 миллиардов долларов.

«Банковский сектор продолжает вызывать беспокойство по поводу финансовой стабильности», - заявил AsiaMoney заместитель управляющего Центрального Банка Монголии Б.Лхагвасурэн. Учитывая, что «банковская система составляет более 90% финансового сектора, - добавляет он, - важно повысить возможности банков по поглощению убытков, в частности, сильную базу капитала, а также адекватный надзор».

Очевидно, что ФАТФ не впечатлен прогрессом в микроэкономических реформах за последние несколько лет. Это заметно контрастирует с тем, как все выглядит на макроуровне. Монголия остается одной из самых быстрорастущих экономик Северной Азии, рост которой в 2019 году составит не менее 6%, в то время как Азиатский банк развития прогнозирует опережающий рост в Азии на уровне 6,1% в 2020 году.

Товарно-зависимая Монголия привлекла более 1,3 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций за первые восемь месяцев 2019 года. Хотя этот показатель снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, этот показатель выгодно отличается от других стран Азии, которые зависят от ресурсов.

Поскольку торговая война замедляет рост Китая до самого низкого темпа с 1992 года, спрос на медь, уголь и железную руду становится значительным ударом. Тем не менее, прямые иностранные инвестиции в Монголию были устойчивы до объявления списка наблюдателей ФАТФ 18 октября.

Государственный долг в процентном отношении к ВВП находится на уровне относительно управляемых 75% против 112% в Сингапуре.

Валютные резервы составляют 3,8 миллиарда долларов - уровень, который центральный банк считает достаточным в случае усиления рыночных потрясений. Эта подушка может пригодиться, если торговая война между США и Китаем в будущем году приведет к глобальному росту до нуля или если фискальная слабость или импичмент президента США Дональда Трампа хлопнет долларом. Вместо того чтобы взвинчивать ставки вверх и вниз, Центральный банк Монголии экспериментирует с лимитами заимствования и кредитования, чтобы избежать взлетов и падений последних лет.



Ничто, однако, не стабилизирует экономику больше, чем надежная, хорошо капитализированная и динамичная банковская система, отмечает издание.