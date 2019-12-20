Центр логистики открыт в аймаке Баяннуур во Внутренней Монголии

CA-NEWS (MNG) - Церемония открытия современного логистического центра типа B для сельскохозяйственной и животноводческой продукции, а также таможенного оформления состоялась 19 декабря в аймаке Баяннуур Внутренней Монголии, автономного района Китая.

Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-МҮХАҮТ) О.Амартувшин принял участие в мероприятии со стороны Монголии.

В рамках проекта «Трансграничная онлайн-торговля - электронный экспорт-e-Export» монгольские продукты, которые будут продаваться на китайском рынке, будут храниться на таможенном складе центр на льготных условиях.

С открытием логистического центра официально начались работы по продаже продукции, произведенной в Монголии на китайском рынке.