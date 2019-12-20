Российская спецтехника поставляется в регионы Монголии

CA-NEWS (MNG) - Кабинет министров Монголии издал постановление № 419 о распределении специальных транспортных средств из официальных резервов на чрезвычайные нужды в некоторых аймаках и сомонах, где возникли суровые зимние условия.

19 декабря Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) распространило фургоны российского производства от Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) до отделов ГУЧС в аймаках Өвөрхангай, Булган, Дундговь и Хубсугул, а также до отделов полиции в сомонах Өлзийт и Есөнзүйл аймака Өвөрхангай, в сомоне Сайхан и Агентства по продовольствию и сельскому хозяйству.