«Коррумпированные» чиновники теперь могут баллотироваться на выборах в Монголии

спикер Занданшатар

CA-NEWS (MNG) - 19 декабря постоянный комитет по государственному устройству провела окончательное обсуждение законопроекта о выборах. В ходе обсуждения было обсуждено 11 спорных статей в избирательном законопроекте.

Спикер парламента Г. Занданшатар раскритиковал одну конкретную статью, а именно, что кандидату, обвиняемому в коррупции и злоупотреблении властью, будет запрещено участвовать в выборах. Он сказал, что статья направлена на запрет одного человека, а именно бывшего президента Н. Энхбаяра, которого обвинили в коррупции и отбыли срок в тюрьме. Сам Н.Энхбаяр также подумал и раскритиковал, эту одну статью и назвал «это только против меня!».

По словам спикера Г.Занданшатара, статья противоречит решению Конституционного суда от 2008 года. В результате статья была снята с законопроекта.

А 20 декабря на очередной сессии Великий Государственный Хурал (парламент Монголии) рассмотрен и принят законопроект о выборах. По новому закону выборы пройдут в 26 округах, то есть избирательные округи будут расширенные.

Во время обсуждения законопроекта возникли дискуссии по таким вопросам, как не допущение к выборам лиц, которые были приговорены судом за взятку и злоупотребление служебным положением. Этот пункт закона поддержали большинство членов парламента.