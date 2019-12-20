В Петербурге мигранта из Узбекистана поймали на краже биткоина и $240 тысяч у уругвайца

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CA-NEWS (UZ) - Гражданин Уругвая лишился крупной суммы денег и ценностей на даче в Ленобласти. Пострадавший оценил ущерб в 15 млн рублей (более 241 тыс.долларов США). Петербургские полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался уроженец Узбекистана.

В минувший четверг, 12 декабря, в Ленобласти неизвестный обокрал дачу гражданина Уругвая. Вор вынес из дома денег и ценностей на 15 млн рублей. Об этом пишет источник в правоохранительных органах.

В среду, 18 декабря, подозреваемого задержали на Невском проспекте. Им оказался уроженец Узбекистана. У него изъяли 2,2 млн рублей (35,3 тыс.долларов США), 2 тыс. евро и ювелирные украшения.

Из дома уругвайца вор вынес 196 тыс. евро, ювелирные изделия, мобильный телефон, монеты «Биткоин» из желтого металла и банковские карты.

Как сообщает 47news, в доме, который избрал мишенью похититель, живет 41-летний гражданин Уругвая, который приехал в Россию с частным визитом перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. По имеющимся данным, его еще девять лет назад задерживали в Санкт-Петербурге как гражданина Эстонии. Иностранца искал Интерпол за серию мошенничеств. В Петербурге он создал юридический центр, в котором как раз предлагал услуги в приобретении гражданства стран Балтии.

Мигрант из Узбекистана изолирован на двое суток, решается вопрос о мере пресечения.