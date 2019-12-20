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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана отбыл из Японии в Санкт-Петербург

CA-NEWS (UZ) -  Мероприятия официального визита президента Республики Узбекистан в Японию завершились, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев провел в Токио встречи с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Синдзо Абэ, руководителями парламента и членами правительства, лидерами японского бизнеса.

Были подписаны Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, межправительственные и межведомственные документы, а также инвестиционные соглашения и торговые контракты.

Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ.

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