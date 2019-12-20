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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон встретился в Санкт-Петербурге с таджикскими мигрантами и студентами

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился 19 декабря в Санкт-Петербурге с представителями таджикской диаспоры, трудовыми мигрантами и студентами, обучающимися в местных ВУЗах.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече президент напомнил, что в предстоящем году в Таджикистане планируется проведение ряда важных политических мероприятий, в частности выборы в парламент страны.

Рахмон поручил МИД РТ, дипломатическим и консульским представительствам Таджикистана в России обеспечить участие граждан РТ в РФ на предстоящих парламентских выборах выборах.

Говоря о сотрудничестве Таджикистана и России, в том числе по вопросам миграции, президент отметил, что в апреле 2019 года стороны подписали Соглашение об организационном привлечении трудовых мигрантов для работы в России.

Также было отмечено, что на встрече президента Таджикистана и президентом России поднимался вопрос о проведении повторной амнистии таджикских трудовых мигрантов.

Эмомали Рахмон поручил ответственным структурам, в том числе посольству Таджикистана в России не оставлять данный вопрос без внимания.

Глава государства призвал граждан Таджикистана, работающих на территории РФ, изучать российское миграционное законодательство и правила пребывания на российской территории.

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