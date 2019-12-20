Лидеры СНГ прибывают на неформальную встречу с Путиным в Петербург

- Узбекистан, политика
- 17:17, 20 декабря 2019
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- Обновлено: 18:57, 20 декабря 2019
CA-NEWS (UZ) - Президенты стран – членов СНГ прибывают в Санкт-Петербург, куда на саммит «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке» их позвал Владимир Путин.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пулково», – сообщает 20 декабря агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.
Также примерно в 11 часов в Петербурге приземлился Boeing из Армении. В пресс-службе премьер-министра Никола Пашиняна уточнили, что в Петербург прибудет целая делегация «специальным рейсом».
Кроме того, Пулково ожидает прибытия бортов Ильхама Алиева из Азербайджана и лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Россию еще вчера, 19 декабря. Он провел несколько встреч в Москве, после чего вечерним «Сапсаном» двинулся на север. Путешествие в скоростном поезде так понравилось молдавскому лидеру, что он написал об этом в Facebook.
«Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!» – поделился впечатлениями Додон.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Петербург накануне, 19 декабря, о чем сообщила его пресс-служба.
Глава Узбекистана, находившийся с визитом в Японии, 20 декабря вылетел в Петербург, сообщила пресс-служба президента.
Ожидается, что лидеры стран объединения обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.
В соответствии с решением, принятым на октябрьском саммите Содружества в Ашхабаде, с 1 января 2020 года председательствовать в СНГ будет Республика Узбекистан.
Именно тогда, на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря.