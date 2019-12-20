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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры СНГ прибывают на неформальную встречу с Путиным в Петербург

CA-NEWS (UZ) -  Президенты стран – членов СНГ прибывают в Санкт-Петербург, куда на саммит «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке» их позвал Владимир Путин.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пулково», – сообщает 20 декабря агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Также примерно в 11 часов в Петербурге приземлился Boeing из Армении. В пресс-службе премьер-министра Никола Пашиняна уточнили, что в Петербург прибудет целая делегация «специальным рейсом».

Кроме того, Пулково ожидает прибытия бортов Ильхама Алиева из Азербайджана и лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Россию еще вчера, 19 декабря. Он провел несколько встреч в Москве, после чего вечерним «Сапсаном» двинулся на север. Путешествие в скоростном поезде так понравилось молдавскому лидеру, что он написал об этом в Facebook.

«Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!» – поделился впечатлениями Додон.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Петербург накануне, 19 декабря, о чем сообщила его пресс-служба.

Глава Узбекистана, находившийся с визитом в Японии, 20 декабря вылетел в Петербург, сообщила пресс-служба президента.

Ожидается, что лидеры стран объединения обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

В соответствии с решением, принятым на октябрьском саммите Содружества в Ашхабаде, с 1 января 2020 года председательствовать в СНГ будет Республика Узбекистан.

Именно тогда, на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря.

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