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  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане намерены отменить смертную казнь

CA-NEWS (KZ) -  Правительство Казахстана решило полностью отменить смертную казнь, сообщает «Интерфакс».

Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками, — заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия при главе республики.

Он поручил МИД страны начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

В Казахстане с 2003 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.

Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник. Это «алматинский стрелок» Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алматы 10 человек.

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