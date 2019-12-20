В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

- Узбекистан, происшествия
- 18:00, 20 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6.4.
Сила подземных толчков ощущалась в городах Узбекистана.
По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 200 километров в горах Гиндукуш.
Расстояния эпицентра в 256 км к северо-востоку от Кабула, Афганистан.
По информации Республиканского Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, в 16:39 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане.
Магнитуда М=6,5. Глубина h=190 км. Расстояние от Ташкента 524 км в южном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 524 км; 3 балла
Наманган: 497 км; 3 балла
Андижан: 490 км; 3 балла
Фергана: 433 км; 3 балла
Гулистан: 451 км; 3 балла
Джизак: 447 км; 3 балла
Самарканд: 451 км; 3 балла
Бухара: 628 км; 3 балла
Термез: 286 км; 4 балла
Карши: 475 км; 3 балла
Навои: 582 км; 3 балла
Ургенч: 1004 км; 2 балла
Нукус: 1128 км; 2 балла