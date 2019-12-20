РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

CA-NEWS (UZ) -  В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6.4.

Сила подземных толчков ощущалась в городах Узбекистана.

По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 200 километров в горах Гиндукуш.

Расстояния эпицентра в 256 км к северо-востоку от Кабула, Афганистан.

По информации Республиканского Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, в 16:39 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане.

Магнитуда М=6,5. Глубина h=190 км. Расстояние от Ташкента 524 км в южном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 524 км; 3 балла
Наманган: 497 км; 3 балла
Андижан: 490 км; 3 балла
Фергана: 433 км; 3 балла
Гулистан: 451 км; 3 балла
Джизак: 447 км; 3 балла
Самарканд: 451 км; 3 балла
Бухара: 628 км; 3 балла
Термез: 286 км; 4 балла
Карши: 475 км; 3 балла
Навои: 582 км; 3 балла
Ургенч: 1004 км; 2 балла
Нукус: 1128 км; 2 балла

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане мама 7-летней девочки обвиняет врачей в её смерти из-за парацетамола
  • Новой «Мисс Астана» признана 19-летняя Айзада Хабиболлаева
  • Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову отказали в условно-досрочном освобождении
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×