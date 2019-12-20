В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

CA-NEWS (UZ) - В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6.4.

Сила подземных толчков ощущалась в городах Узбекистана.

По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 200 километров в горах Гиндукуш.

Расстояния эпицентра в 256 км к северо-востоку от Кабула, Афганистан.

По информации Республиканского Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, в 16:39 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане.

Магнитуда М=6,5. Глубина h=190 км. Расстояние от Ташкента 524 км в южном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 524 км; 3 балла

Наманган: 497 км; 3 балла

Андижан: 490 км; 3 балла

Фергана: 433 км; 3 балла

Гулистан: 451 км; 3 балла

Джизак: 447 км; 3 балла

Самарканд: 451 км; 3 балла

Бухара: 628 км; 3 балла

Термез: 286 км; 4 балла

Карши: 475 км; 3 балла

Навои: 582 км; 3 балла

Ургенч: 1004 км; 2 балла

Нукус: 1128 км; 2 балла