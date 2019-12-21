В Таджикистане четверо в масках совершили разбойное нападение на гражданина КНР. Их задержали

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CA-NEWS (TJ) - Четверо человек, в том числе один несовершеннолетний задержаны сотрудниками ОМВД-1 района Рудаки по подозрению в разбойном нападении на ООО «Файзрез», передает Avesta со ссылкой на телесюжет, подготовленный пресс-службой МВД Таджикистана.

Нападение на частную компанию, владельцем которой является гражданин КНР Хан Вен Бин, произошло ночью 1 декабря текущего года.

Группа неизвестных в масках вторглась на территорию ООО «Файзрез», которое занимается производством кирпичей. Мужчины избили хозяина фирмы, гражданина КНР Хан Вен Бина, а затем, угрожая ножом взяли 340 тыс. сомони и скрылись с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 26-летний житель города Куляба и Сафарали Бозоров и его несовершеннолетний брат, житель района Рудаки Умед Курбонзода, 2001 г.р. и 25-летний житель Пянджского района Сафарали Хайдаров.

В телевизионном сюжете отмечается, что главарем и организатором разбойного нападения является Сафарали Бозоров, который был ранее судим по статье 161 (Грабеж) УК Российской Федерации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие.