РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане четверо в масках совершили разбойное нападение на гражданина КНР. Их задержали
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Четверо человек, в том числе один несовершеннолетний задержаны сотрудниками ОМВД-1 района Рудаки по подозрению в разбойном нападении на ООО «Файзрез», передает Avesta со ссылкой на телесюжет, подготовленный пресс-службой МВД Таджикистана.

Нападение на частную компанию, владельцем которой является гражданин КНР Хан Вен Бин, произошло ночью 1 декабря текущего года.

Группа неизвестных в масках вторглась на территорию ООО «Файзрез», которое занимается производством кирпичей. Мужчины избили хозяина фирмы, гражданина КНР Хан Вен Бина, а затем, угрожая ножом взяли 340 тыс. сомони и скрылись с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 26-летний житель города Куляба и Сафарали Бозоров и его несовершеннолетний брат, житель района Рудаки Умед Курбонзода, 2001 г.р. и 25-летний житель Пянджского района Сафарали Хайдаров.

В телевизионном сюжете отмечается, что главарем и организатором разбойного нападения является Сафарали Бозоров, который был ранее судим по статье 161 (Грабеж) УК Российской Федерации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Федерации дзюдо Монголии и Канады договорились о сотрудничестве
  • Крупнейшие мировые бренды класса люкс делают ставку на Монголию
  • Имангали Тасмагамбетов встретился с Сергеем Лавровым
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×