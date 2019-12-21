Токаев принял участие во втором заседании Национального совета общественного доверия

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 декабря принял участие во втором заседании Национального совета общественного доверия, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Токаев отметил, что членами Национального совета общественного доверия совместно с представителями государственных органов проделана большая работа, учтены многие предложения и инициативы, обсуждение которых сопровождалось горячими дискуссиями.

– Эта работа придаст мощный импульс укреплению демократии и повысит доверие общества к власти. Наш опыт высоко оценивается международными организациями. В целом он получил признание как образец ответственного и конструктивного диалога. Самое важное, что Национальный совет оправдывает общественное доверие. Есть еще один важный аспект. Мы строим новую политическую культуру посредством конструктивного диалога, – заявил Президент.

Как сообщил Глава государства, на основе консолидированных решений подготовлен первый пакет реформ. Один из важнейших его пунктов касается земельного вопроса и рационального использования сельскохозяйственных угодий.

- Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития следует закончить все подготовительные работы и провести пилотный проект по космомониторингу земли в ряде областей до 1 мая 2020 года. Кроме того, мы должны принять иные меры по усилению контроля за рациональным использованием земли. Считаю, что необходимо увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз. Требуется также обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с текущих двух лет до одного года, – подчеркнул Президент.

Кроме того, изменятся правовые нормы, касающиеся привлечения иностранных рабочих.

– Будет значительно сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год. Сокращение составит около 40% с 49 тысяч в 2019 году до 29 тысяч в 2020 году. Во-вторых, все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены регулярными проверками. Теперь Минтруд сможет оперативно реагировать на любые нарушения, в том числе диспропорции в оплате труда, социально-бытовых условиях и так далее, не позволяя проблемам накапливаться, – сказал Глава государства.

В выступлении была отмечена важность транспарентности информации по распределению бюджетных средств и по внешнему долгу. В связи с этим до 1 апреля 2020 года министерствам национальной экономики, финансов и Национальному банку поручено разработать Единый реестр внешнего долга. Для борьбы с теневой экономикой и незаконным оборотом финансовых средств Правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей создаст открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса.

Говоря о социальных реформах, Президент считает по-прежнему актуальным вопрос об адресной социальной помощи многодетным семьям. Перед Правительством поставлена задача обеспечить прозрачную и справедливую адресную помощь. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство должно помогать только тем, кто нуждается.

– Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах, кратных к МРП, от 42,5 до 74 тысяч тенге. Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет положен гарантированный социальный пакет. Дети дошкольного возраста будут обеспечиваться продуктовыми наборами и другими средствами первой необходимости. Школьники будут получать бесплатное горячее питание в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, а также школьную форму и учебные принадлежности, – сообщил Глава государства.

Не останутся без внимания и люди с ограниченными возможностями. Работодатели должны выделять специальные квоты для них.

Президент перенес сроки внедрения 5-процентного пенсионного отчисления со стороны работодателей.

- Не прекращаются дискуссии по выплате обязательного 5-процентного пенсионного взноса работодателями. Предполагалось, что он начнет действовать с 1 января 2020 года, но до сих пор нет единой позиции. Поэтому срок введения обязательных пенсионных отчислений работодателями отложен до 2023 года, – заявил Касым-Жомарт Токаев.