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  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали

CA-NEWS (CA) -  Супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа утром 20 декабря положили в больницу. Букингемский дворец заверяет, что это просто "мера предосторожности": 98-летний принц пройдет обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были диагностированы у него ранее передает BBC.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что принц Филипп отправился в лондонскую больницу короля Эдварда VII по совету его личного врача.

Принц Филипп приехал в больницу из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Королева Елизавета 20 декабря, наоборот, приехала в Сандрингем из Лондона. В четверг она презентовала в новоизбранном парламенте программу правительства Бориса Джонсона.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп отошел от публичной жизни в августе 2017 года.

До этого он в течение нескольких десятилетий как помогал королеве, так и исполнял собственные отдельные обязанности члена королевской семьи, которые в основном заключаются в поддержке благотворительных фондов и разных организаций и участии в различных церемониях.

После августа 2017 года принц Филипп появлялся на публике только вместе с королевой и другими членами королевской семьи на таких мероприятиях как, например, праздничные богослужения в церкви.

Ожидается, что супруг королевы проведет в больнице несколько дней.



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