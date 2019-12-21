Имангали Тасмагамбетов встретился с Сергеем Лавровым

CA-NEWS (KZ) - 20 декабря министр иностранных дел России С.В.Лавров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ И.Н.Тасмагамбетова в связи с завершением его миссии в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы Лавров поблагодарил И.Н.Тасмагамбетова за конструктивное сотрудничество и значительный вклад в укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся на принципах стратегического партнерства, добрососедства и союзничества.