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  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Оренбуржье из Узбекистана завезли корь

CA-NEWS (UZ) -  В декабре 2019 в Оренбурге вследствие завоза инфекции из Узбекистана зарегистрированы случаи кори среди детей и взрослых, ранее непривитых против этой инфекции. Больным оказывается адекватная помощь в условиях инфекционного стационара, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По факту регистрации заболеваемости специалистами Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее — Управление) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводится эпидемиологическое расследование и организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению дальнейшего распространения кори, который направлен в первую очередь на выявление и иммунизацию непривитых из окружения заболевших.

Поскольку контагиозность кори чрезвычайно высока, а вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде — практически все непривитые и не болевшие лица при контакте с больным заболевают.

Единственным способом защиты от кори является вакцинация.

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