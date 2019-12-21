В Оренбуржье из Узбекистана завезли корь

CA-NEWS (UZ) - В декабре 2019 в Оренбурге вследствие завоза инфекции из Узбекистана зарегистрированы случаи кори среди детей и взрослых, ранее непривитых против этой инфекции. Больным оказывается адекватная помощь в условиях инфекционного стационара, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По факту регистрации заболеваемости специалистами Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее — Управление) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводится эпидемиологическое расследование и организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению дальнейшего распространения кори, который направлен в первую очередь на выявление и иммунизацию непривитых из окружения заболевших.

Поскольку контагиозность кори чрезвычайно высока, а вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде — практически все непривитые и не болевшие лица при контакте с больным заболевают.

Единственным способом защиты от кори является вакцинация.