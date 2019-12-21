РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новое в Туркменистане месторождение «Таджибай» дало первый газ

CA-NEWS (TM) -  Новое газовое месторождение «Таджибай», расположенное на юге Лебапского велаята близ крупной газоносной площади «Малай», введено в промышленную разработку, сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Здесь уже началась добыча «голубого топлива». Из первой эксплуатационной скважины получены десятки миллионов кубометров ценнейшего энергетического сырья.

Суточная производительность газового колодца составляет более 450 тысяч кубометров топлива. Параллельно идет проходка еще 3 разведочных скважин.

Специалисты управления «Лебапгазчыкарыш» завершают уходящий год хорошими трудовыми показателями. С начала года добыто свыше 8 миллиардов кубометров газа и более 50 тысяч тонн газового конденсата – ценнейшего сырья для выпуска светлых нефтепродуктов, высоко котирующихся на мировом рынке.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Под Петербургом мигрантам из Центральной Азии предлагают привиться бесплатно от кори
  • В Оренбуржье из Узбекистана завезли корь
  • Лидеры СНГ прибывают на неформальную встречу с Путиным в Петербург
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×