Жительница Душанбе, оштрафованная за «оскорбление» чиновницы, подала жалобу в Генпрокуратуру

CA-NEWS (TJ) - Жительница Душанбе Нилуфар Раджабова, которая была задержана во время рейда против ношения хиджаба и оштрафована за мелкое хулиганство, подала жалобу на сотрудников милиции в Генеральную прокуратуру Таджикистана. Она ранее сообщила СМИ, что подвергалась оскорблениям и унижениям в здании ОМВД Сино-2, куда была доставлена участниками рейда, передает Радио Озоди.

18 декабря суд района Сино города Душанбе оштрафовал Нилуфар Раджабову на 550 сомони ($56), обвинив ее в нарушении ст.460 (мелкое хулиганство) Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. В отношении Нилуфар Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рано Абдуллаевой, участницы рейда и руководителя отдела женщин и семьи столичного района Сино. Чиновница заявила, что Раджабова оскорбила ее, представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Однако Нилуфар Раджабова утверждает, что никого из участников рейда не оскорбляла. «Все наоборот - в течение нескольких часов, проведенных в здании ОМВД Сино-2, я подвергалась оскорблениям и унижениям», сказала она ранее в беседе с Радио Озоди. По словам женщины, у него имеется запись разговора с участниками рейда.

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане окажет Нилуфар Раджабовой юридическую помощь в судебной тяжбе с сотрудниками ОМВД Сино-2 города Душанбе. «Я подала жалобу в Генеральную прокуратуру, ее зарегистрировали», сообщили она 20 декабря.

В четверг Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило, что в отношении Нилуфар Раджабовой было возбуждено административное дело на основании жалобы Рано Абдуллаевой, которую она якобы обзывала оскорбительными словами. Сама Рано Абдуллаева отказалась от комментариев, ссылаясь на отсутствие времени.

МВД Таджикистана также утверждает, что Нилуфар Раджабова уже добровольно оплатила штраф. Однако, Нилуфар Раджабова отрицает эту информацию. «Я не оплатила штраф. Я получаю пенсию в размере 540 сомони как мать детей-инвалидов. Этой суммы не хватит для оплаты вынесенного судом штрафа», - говорит она.

Ранее Нилуфар Раджабова в беседе с Радио Озоди рассказала, что инцидент произошел днем 14 декабря, когда она возвращалась из больницы домой. «По пути меня задержали представители Комитета по делам женщин и сотрудники милиции. Отвели меня и еще четверых женщин в хиджабах в отдел милиции района Сино для проведения «разъяснительных бесед», - говорит она. В ОМВД, по ее словам, находились 15-20 других женщин. Нилуфар Раджабова утверждает, что отношение сотрудников милиции к ней резко сменилось после того, как она назвала свое имя и фамилию и захотела сфотографировать служебное удостоверение милиционера. «Меня отвели к руководству ОМВД, угрожали, что закроют на 15 суток. Забрали мобильный телефон. Я спросила какой закон дал вам право так обращаться с женщиной? Мне ответили, что я не женщина, а провокатор», - рассказала Нилуфар.

Нилуфар Раджабова, дочь Рахматулло Раджаба, одного из членов Высшего совета ныне запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), который был арестован в сентябре 2015 года и приговорен к 28 годам лишения свободы. Четыре года назад единственная в регионе исламская партия решением Верховного суда Таджикистана была объявлена террористической.