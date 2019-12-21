РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане наступил день тишины перед парламентскими выборами

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня в Узбекистане наступил день тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента).

Согласно принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом,"предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

Напомним, 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату и местные кенгаши. В выборах участвуют пять политических сил, в частности, Либерально-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия "Адолат".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане студент повесился после допроса в отделе милиции (видео)
  • Финансовый сектор несёт угрозы для восстановления Монголии
  • Имангали Тасмагамбетов встретился с Сергеем Лавровым
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×