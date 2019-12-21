В Узбекистане наступил день тишины перед парламентскими выборами

CA-NEWS (UZ) - Сегодня в Узбекистане наступил день тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента).

Согласно принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом,"предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

Напомним, 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату и местные кенгаши. В выборах участвуют пять политических сил, в частности, Либерально-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия "Адолат".