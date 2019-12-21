Скончалась мать Имангали Тасмагамбетова

CA-NEWS (KZ) - Скончалась мать Имангали Тасмагамбетова Дильда Коканова. Ей было 89 лет. Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

"Весь коллектив Посольства Казахстана в России выражает глубокие соболезнования Имангали Нургалиевичу Тасмагамбетову в связи со смертью мамы, Кокановой Дильды Матаевны, известного казахского педагога, писателя", - говорится в сообщении.

18 декабря 2019 года Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности посла Казахстана в России. В МИД сообщили, что он уволился по собственному желанию и в связи с достижением пенсионного возраста.

9 декабря ему исполнилось 63 года.

Биография:



Тасмагамбетов Имангали родился 9 декабря 1956 года в Гурьевской области в селе Новобогат.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина (1979) - учитель географии, биологии.



Научные звания, степени, деятельность:



· Кандидат философских наук, тема кандидатской диссертации: "Мировоззренческие аспекты исследования социально-территориальных различий" (1990)



· Доктор политических наук, тема докторской диссертации: "Стратегия формирования социальной политики в транзитных политических системах (на примере Республики Казахстан)" (1998)



Трудовой стаж:



· Тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области (1973-1974);



· Учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979);



· Заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983);



· Первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985);



· Заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986);



· Первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988);



· Заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989);



· Первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (12.1989-09.1991);



· Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи (09.1991-08.1993);



· Помощник Президента Республики Казахстан (08.1993-03.1995);



· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (03.1995-10.1997);



· Заместитель Премьер-министра - Министр образования и культуры Республики Казахстан (17.03.1997-10.1997);



· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.1997-09.1998);



· Первый помощник Президента Республики Казахстан (09.1998-17.02.1999);



· Аким Атырауской области (18.02.1999-14.12.2000);



· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (15.12.2000-27.01.2002);



· Премьер-министр Республики Казахстан (28.01.2002-11.06.2003);



· Государственный секретарь Республики Казахстан (13.06.2003-09.03.2004);



· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (10.03.2004-07.12.2004);



· Аким города Алматы (08.12.2004-04.04.2008);



· Аким города Астаны (04.04.2008-22.10.2014);



· Министр обороны Республики Казахстан (с 22.10.2014; переназначен - 30.04.2015-09.2016);



· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (13.09.2016-02.2017);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 02.2017)



Прочие должности:



· Член Политбюро Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991);



· Член президиума политсовета Союза "Народное единство Казахстана" (1993-1995);



· Председатель наблюдательного совета Акционерного общества закрытого типа "Акционерный народный сберегательный банк Казахстана" (07.1995-05.1997);



· Председатель наблюдательного совета "Alem Bank Kazahstan" (02.1996-01.1997);



· Член Совета безопасности Республики Казахстан;



· Председатель общественного совета по реализации государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 гг.;



· Председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO;



· Почётный президент Федерации пулевой стрельбы Республики Казахстан, И.о. президент Федерации волейбола Республики Казахстан (1996-1997);



· Председатель правления Международного фонда имени академика А.Х. Маргулана, член редакционной коллегии "Сочинения А.Х. Маргулана в 14-ти томах", председатель редакционного совета ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня "Саясат-Политика", член редакционного совета ежеквартального научного журнала "Евразийское сообщество";



· Председатель Государственной комиссии Республики Казахстан по проведению Года десятилетия независимости;



· Организатор ряда международных культурологических экспедиций в Монголию, Западный Казахстан и Астраханскую область Российской Федерации ("Каспий: нефть и культура") и др. Итогом одной из них (2000) стало возвращение из Монголии в Казахстан копии памятника древнетюркского монументального письма по камню - Куль-Тегин;



· Член совета директоров АО "Новый университет Астаны" (06.2009), АО "Назарбаев Университет" (06.2010).



