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  21 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры Китая и США выразили удовлетворение по поводу достижения первого этапа торговой сделки

CA-NEWS (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп выразили взаимное удовлетворение в отношении достигнутого в этом месяце "первого этапа" торговой сделки, передает NHK.

В ходе телефонной беседы Си Цзиньпин сказал, что эта сделка "приносит пользу Китаю, США, а также служит на благо мира и процветания во всем мире".

Трамп написал в соцсети Twitter: "У меня состоялась очень хорошая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу нашей масштабной торговой сделки". Трамп также сообщил, что в ходе беседы они обсудили Северную Корею и Гонконг.

Полагают, что США и Китай подпишут первоначальное соглашение в январе будущего года.

Си Цзиньпин также затронул позицию США по Тайваню, Гонконгу, Синьцзян-Уйгурскому автономному району и Тибету. Он отметил, что "Китай выражает серьезную озабоченность по поводу недавних негативных заявлений и действий американской стороны по этим вопросам".

Касаясь Северной Кореи, китайский лидер сказал, что "все стороны должны стараться достичь компромисса и поддерживать диалог".

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