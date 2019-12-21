Один человек погиб в результате ДТП на автодороге Душанбе-Худжанд
- Таджикистан, происшествия
- 15:30, 21 декабря 2019
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CA-NEWS (TJ) - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на автодороге Душанбе-Худжанд,сообщает пресс-служба МВД РТ.
Водитель автомашины марки «Хова», 61-летний житель Раштского района не справился с управлением, в результате чего автомашина перевернулась и врезалась в припаркованный на обочине дороги «Мерседес-Бенс».
От полученных травм на пути в больницу скончался 22-летний пассажир автомобиля «Хова», житель города Душанбе. Водитель «Хова» госпитализирован.
В настоящее время ведется следствие.