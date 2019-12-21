Эксперт ООН приветствовала решение Ватикана рассекретить информацию по делам о растлении детей

CA-NEWS (CA) - Ватикан должен принять надлежащие меры по обеспечению правосудия для жертв сексуальных надругательств со стороны священнослужителей. Об этом заявила Специальный докладчик ООН Мод де Бур-Букуиккио. Она приветствовала решение Папы Римского запретить политику римско-католической церкви по замалчиванию случаев растления детей, передает служба новостей ООН.

Ранее Комитет ООН по правам ребенка неоднократно с тревогой сообщал, что Ватикан не рассматривает случаи надругательств над детьми в качестве уголовного преступления и проводит разбирательства по таким вопросам за закрытыми дверями, что позволяет подавляющему большинству насильников избежать уголовного преследования. Пытаясь скрыть такого рода преступления, Ватикан переводил замешанных в нем священников из одного прихода в другой, либо в другие страны.

«Эти отвратительные преступления окружала «вуаль секретности». Именно она мешала жертвам добиться справедливости и возмещения ущерба», - сказала Мод де Бур-Букуиккио, которая является назначенным Советом ООН по правам человека Специальным докладчиком по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

Приветствуя новую позицию Святого Престола, эксперт заявила, что это - только первый шаг. Она выразила надежду, что вслед за ним, Ватикан предпримет все меры по обеспечению правосудия, а также выплатит компенсации жертвам сексуального насилия. Специальный докладчик выразила надежду, что результаты расследования по таким делам станут достоянием общественности.

«Церковь должна проводить политику нулевой терпимости в отношении сексуального насилия над детьми во всех учреждениях, находящихся под ее контролем, и немедленно отстранять от дел тех, кто был признан виновным в насилии над детьми», - добавила эксперт.

Она напомнила, что в течение десятилетий эти нарушения «полностью игнорировались, отрицались или воспринимались как грех, который можно было замолить и простить». При этом в борьбе за сохранение репутации церкви Ватикан не уделял внимания вопросу защиты жертв сексуальных надругательств.

Святой Престол является государством-наблюдателем при ООН. В этом качестве Ватикан еще 20 апреля 1990 года присоединился к кругу участников Конвенции о правах ребенка.